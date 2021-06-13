Afganistan'da havan saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti

KABİL (AA) – Afganistan'ın Lagman vilayetinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin eve isabet etmesi sonucu 5 sivil yaşamını yitirdi.
201. Silab Kolordu Komutanlığı, Taliban militanlarının Lagman'ın Alişing ilçesinde fırlattığı havan mermisinin eve isabet ettiğini açıkladı.
Açıklamada, saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiği, 1 sivilin ise yaralandığı belirtildi.
Öte yandan Lagman İl Şura Başkanı Atikullah Abdulrahimzey, Alişing ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmaların devam ettiğini kaydetti.
Afganistan'da taraflar arasında yaşanan çatışmalarda en çok siviller zarar görüyor.
Öte yandan Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da 2021'in ilk çeyreğinde 573 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.
Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, 5 Haziran'da Taliban'ın mayısta 1455 saldırı düzenlediğini ve bu saldırılarda en çok sivillerin kayıp verdiğini açıklamıştı.