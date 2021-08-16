Afganistan’da kaos: Cumhurbaşkanı Gani kaçtı, Taliban sarayı ele geçirdi

ABD önderliğindeki batı güçlerinin Afganistan’dan ayrılma sürecinin başlamasıyla birlikte ülkede etkisini artıran Taliban dün gece Kabil’e girdi. Cumhurbaşkanı Gani ülkeden kaçarken Taliban, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girdi.

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Dünya, Afganistan’da yaşananları korku ve endişeyle izliyor… Son haftalarda şiddetin ve kaosun arttığı ülkede Taliban dün gece kritik bir hamle yaptı ve Afganistan’ın başkenti Kabil’e giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeden kaçmasının ardından etkisini artıran Taliban, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girdi.

Yapılan açıklamada Afganistan’ın adının değiştirileceği ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan yeni ismin “Afganistan İslami Emirliği” olarak duyurulacağı belirtildi.

Afganistan’ın Kabil’e girmesiyle birlikte başkentte kaos ve panik başladı… Ülkeden kaçmak isteyen binlerce Afgan havalimanına akın etti. Havalimanı içinde kargaşa yaşanırken arbede yaşandı.

Reuters’a konuşan ABD’li yetkililer panik halinde havalimanında uçak arayan Afganların, askeri uçaklara binmesini güçlükle engelleyebildiklerini açıkladı. İsmini açıklamayan yetkili, havalimanında Afganları durdurmak için ateş açmak zorunda kaldıklarını duyurdu.

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