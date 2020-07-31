Afganistan'da Kovid 19 gölgesinde Kurban Bayramı coşkusu

KABİL (AA) – Afganistan'da halk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen Kurban Bayramı namazını kılmak için camileri doldurdu.

Kovid-19 vaka sayısının gün geçtikçe arttığı ülkede Kurban Bayramı dolayısıyla halk, sabah erken saatlerde başta başkent Kabil olmak üzere, pek çok bölgede camilere akın etti.

Kuzeydeki Mezar-ı Şerif kentindeki Ravza-i Şerif Camisi'ne gelenlerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve çoğunlukla maskesiz oldukları gözlendi.

Her sene geleneksel olarak bayram namazına katılarak halka hitap eden yerel yöneticiler ise Kovid-19 nedeniyle bayram namazına iştirak etmedi.

Yüzlerce kişinin katıldığı namazdan sonra okunan hutbede birlik ve beraberliğin yanı sıra ülkede barışın önemi vurgulandı.

Sıkı güvenlik önlemleri altında kılınan bayram namazı sonrası halk, Kovid-19 salgınına rağmen geleneksel hale gelen ve yıllardır devam eden bayramlaşma törenine katıldı.