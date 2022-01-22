Afganistan’da ortalık kan gölüne döndü

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Alaturka Online
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Afganistan’ın Herat kentinde bir minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Afganistan’da ortalık kan gölüne döndü

Afganistan‘ın Herat kentinde bir minibüse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4’ü kadın toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, söz konusu patlamaya minibüse yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) neden olduğu ifade edilerek, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı ifade edildi.

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