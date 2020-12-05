Afganistan'da polislere silahlı saldırı: 2 ölü

KABİL (AA) – Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.
Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdulahad Velizadeh basına yaptığı açıklamada, Herat'ın İslam Kale gümrüğünde görev yapan 2 polisin, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Velizadeh, saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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