Afganistan’da Savaşı Bitirmek için 2019’da Atılan Adımlar

Başkan Donald Trump, 2016 seçim kampanyasında, Amerika’nın Afganistan’daki savaşını sona erdirme sözü verdi. 2019 yılında, Amerikalı yetkililer ve Taleban arasındaki barış görüşmeleri aralıklı şekilde sürdü. Öte yandan, Afganistan’da dinmeyen şiddet sivillerin ve Amerikan askerlerinin ölümüne yol açmaya devam etti. Amerika’nın Sesi, yıllardır süren Afganistan savaşını sona erdirmek için 2019 yılında atılan adımları derledi

Şubat 2019’da, Amerikalı yetkililer ve Afganistanlı Taleban temsilcileri arasında üst düzey görüşmeler yapıldı. Amerika’Nın Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad, Taleban’ın kurucularından Molla Abdül Gani Baradar ile ilk kez Doha’da bir araya geldi. Her iki tarafın da çok umutlu olduğu görüşme bir sonuç getirmedi.

Taleban, Amerika’yla bir barış anlaşması sağlanıncaya kadar ateşkes yapmayı reddedince, Afganistan’ta şiddet yeniden tırmandı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, “Taleban, şiddeti tırmandırarak, sert açıklamalar yaparak müzakere gücünü arttırmaya çalışıyor. Bakın 18 yıldır bunu yaşıyoruz. Bizim de sert bir tavır izlediğimiz dönemler oldu ve Mike Pompeo son 10 gün içinde Afganistan’da binlerce Taleban militanı öldürdüğümüzü söyledi. Ancak bir noktada müzakere masasına geri dönmemiz gerekecek. Ve her iki tarafın da şiddeti tırmandırması, müzakere masasına dönmek için doğru bir yol değil,” şeklinde konuşuyor.

Eylül başında, barış anlaşmasına çok yaklaşıldı ancak Afganistan’da yeni bir şiddet dalgasının başlaması ve sonuçta bir Amerikan askerinin ölmesiyle, Başkan Donald Trump Taleban’la görüşmeleri durdurdu. Aynı ay içinde, özel temsilci Halilzad’dan, Amerikan halkını ve milletvekillerini, görüşmelerdeki son durumla ilgili bilgilendirmesi istendi.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Michael Waltz, “Halka ve başkana yüksek sesle ne düşündüğümü söyledim. Afgan hükümetinin kesinlikle müzakere masasında olması gerekiyor. Eğer Taleban bunu kabul etmiyorsa, bu onların sorunu,” şeklinde konuşuyor.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi, “Bence süreç tek taraflıydı ve daha fazla yetkilinin katılımı gerekiyordu. Görüşmelerde ne kadar çok taraf temsil edilirse o kadar iyi,” şeklinde konuşuyor.

Başkan Trump, Kasım ayındaki Afganistan ziyareti sırasında, Washington ile Taleban arasındaki görüşmelerin yeniden başladığını açıkladı. Ancak, Kabil’deki Bagram Hava Üssü’ne düzenlenen bir intihar saldırısının ardından görüşmeler yeniden durdu.

Halilzad, Twitter’da paylaştığı bir mesajda Taleban, Afgan barış talebine cevap verecek iradeye ve kapasiteye sahip olduğunu göstermeli dedi.

Amerika Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’daki savaşı bitirmenin tek yolunun siyasi bir çözümden geçtiğini yineliyor.

Ve 2019 sona ererken, barış görüşmeleri Doha’da yeniden başladı. Özel temsilci Halilzad ve Afgan liderlerse, nasıl bir yol izleyeceklerini belirlemek üzere Kabil’de bir araya geldi.

2020 yılında Afganistan’da ateşkes sağlanması ve Taleban’la hükümet temsilcilerinin, ülkenin siyasi geleceğini tartışmak üzere bir araya gelmesi umuluyor.