Afganistan’da son durum: ABD ve Almanya askerleri çatıştı, Taliban’dan ‘kırmızı çizgi’ uyarısı

Taliban’ın Kabil’e girmesinden bu yana yaşanan kaosun ardından Taliban yönetiminden kaçmaya çalışan binlerce kişinin sıkışıp kaldığı Kabil havalimanında Afgan güvenlik güçleri ile kimliği belirsiz saldırganlar arasında çatışma çıktı. Taliban sözcüsü ise, “31 Ağustos bizim kırmızı çizgimiz” açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr

Almanya Silahlı Kuvvetleri’nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada havalimanının kuzey kapısında çıkan çatışmada Afganistan güvenlik güçleri mensubu bir kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığı belirtilirken çatışmada ABD ve Almanya askerlerinin de yer aldığı ifade edildi.

CNN’de yer alan haberde çatışmanın havalimanının dışında bulunan bir keskin nişancının havalimanının içerisinde ABD’li güçlere destek olan Afgan güvenlik güçlerine ateş açmasıyla başladığı ifade edildi. İki NATO yetkilisi havalimanında durumun kontrol altına alındığını söyledi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Havalimanında 15 Ağustos’ta Taliban’ın Kabil’e girmesinden bu yana kaos yaşanıyor. ABD ve uluslararası birlikler hem kendi vatandaşlarını hem de Taliban yönetiminden kaçmaya çalışan binlerce kişiyi ülkeden çıkarmaya çalışıyor.

Şimdiye kadar havalimanında çıkan olaylarda silahla vurularak ya da çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye ulaştı.

Yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesi için belirlenen son tarih olan 31 Ağustos yaklaşırken Cumartesi günü havalimanında çıkan izdihamda yedi kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Pazar günü de Taliban mensupları havalimanında bekleyen kalabalığa müdahale etti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın ABD birliklerinin “zor ve acı verici” tahliye çalışmasının güvenliğini sağlamak için bölgede daha uzun süre kalabileceğini söylemesinin ardından bir Taliban yetkilisi Afganistan’daki yabancı güçlerin 31 Ağustos tarihini uzatmak için kendilerine başvurmadığını söyledi.

TALİBAN: 31 AĞUSTOS KIRMIZI ÇİZGİMİZ

ABD’nin 31 Ağustos tarihini uzatıp uzatmayacağının sorulması üzerine Biden, “Umudumuz uzatmak zorunda kalmamak yönünde ancak bu konuda görüşmeler olacaktır. Daha sürecin ne aşamasında olduğumuzdan emin değilim” dedi.

İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ABD Başkanı Joe Biden’dan Afganistan’dan çekilmenin tamamlanacağı tarihin uzatılmasını isteyeceğini açıkladı.

Bakan tarafların bu konuda anlaşması durumunda dahi konunun Taliban’ın onayına tabi olacağını söyledi.

Taliban kaynakları ise Taliban’ın Batılı güçlerden gelecek uzatma taleplerini kabul etmeyeceğini bildirdi. Kaynaklar bu konuda Batılı hükümet ya da yetkililerden Taliban’a ulaşan bir talep bulunmadığını söyledi.

Öte yandan Taliban’dan çok sert bir açıklama geldi. ABD ve İngiltere’nin askerlerin çekilme sürecinin uzatılması yönündeki açıklamalarına yanıt veren Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, “Eğer Batılı güçler bu ayın sonuna kadar ülkede kalırsa bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalırlar” dedi.

Sky News’e konuşan Şahin, “Burada bir kırmızı çizgi var. Başkan Biden, 31 Ağustos’ta bütün askeri güçlerini çekme kararı aldı. Eğer süre uzarsa bu işgale girer ve buna gerek y ok. Batılı ülkelerin süreyi uzatması iki taraf arasında güven kaybı yaratır” ifadesini kullandı.

Biden ABD Dışişleri Bakanlığı’na Taliban’ın kontrol noktaları kurduğu ülkede mahsur kalan ABD vatandaşlarına ulaşması emrini verdiğini söyledi.

Biden “ABD vatandaşlarını gruplar halinde ve güvenli bir şekilde havalimanına getirmek için bir planımız var. Güvenlik nedeniyle çok detay vermeyeceğim ancak tekrar edeyim ABD’ye dönmek isteyen tüm ABD vatandaşları eve dönecek” dedi.

Biden Batı’nın müttefiki olan Afganlar ile kadın hakları aktivistleri ve gazeteciler gibi zor durumda kalanlara da yardım edileceğini ifade etti.

BIDEN’IN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

ABD ve müttefiklerinin Taliban yönetimini devirmek ve 11 Eylül saldırılarının ardından El Kaide ile mücadele etmek için girdikleri Afganistan’dan 20 yıllık bir sürenin ardından ayrılacaklarını açıklamalarından sonra Taliban yeniden ülkeden kontrolü eline almıştı.

Afganistan’da güvenlik durumunun hızla değiştiğini ve halen son derece tehlikeli olduğunu söyleyen Biden, Pazar günü yaptığı açıklamada, “Açık konuşacağım, ne zaman başlarsa başlasın binlerce insanı Kabil’den çıkarmak zor ve acı verici olacaktı” dedi.

Biden “Daha yapmamız gereken çok şey var ve halen bir sürü sıkıntı çıkabilir” dedi.

TÜRK ASKERİ ANKARA KARARGAHINDA

Afganistan’da çeşitli ülkelerin tahliye işlemleri devam ederken Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki Türk askerleri de Kabil’de bulunan havalimanında çeşitli ülkelerin askerleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Türk askeri tahliye edileceklerin belgelerini, izinlerini kontrol ediyor. Sahada görev yapan Türk askerlerinin yanı sıra “Ankara” adı verilen karargah binasında ise Türk askeri tahliyeleri koordine ediyor.

Ankara adlı karargah binasında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Türk askeri, havalimanı ve çevresinde gerçekleştirilen çalışmaları da değerlendiriyor. Öte yandan Türk askeri görev alanı içerisinde bulunan Afgan halkının temel ihtiyaçlarını da karşılıyor. Havaalanı içerisinde çadır kurarak tahliye edilmeyi bekleyen Afganlara su ve gıda dağıtımı gerçekleştiriyor.

SİVİL UÇAKLARLA TAŞINACAK

Afganistan’da 1996-2001 yılları arasında şeriat ile yöneten Taliban’ın yönetimi yeniden ele geçirmesinin ardından ülkeyi terketmek isteyen Afganlar havalimanına akın etmişti.

ABD dün altı havayolu şirketi ile Afganistan’dan ayrılmak isteyenleri taşımaları için görüştü. Biden Afganistan’ı terkedenlere dört kıtada 20’den fazla ülkenin destek sağladığını söyledi.

Japonya vatandaşlarını taşıması için Afganistan’a askeri bir uçak gönderileceğini söyledi. Bir hükümet sözcüsü Japonya vatandaşlarının ve Japonya büyükelçiliğinde ya da Japonya’nın ülkede yürüttüğü projelerde çalışan Afganlar için daha fazla uçağın da gönderileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric BM’nin Pazar günü 120 kişiyi Kabil’den Kazakistan’a götürdüğünü söyledi. Dujarric yolcular arasında BM personelinin yanı sıra Afganistan’da BM ile çalışan sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin de yer aldığını söylerken bunun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ikinci uçuş olduğunu ifade etti.

“SAVAŞ ÇIKMASINI İSTEMİYORUZ”

Kabil’i ele geçirmelerinden bu yana daha ılımlı bir tavır içerisinde olan Taliban yöneticileri hükümet kurmak için görüşmelere başladı.

Taliban karşıtı liderlerden Ahmad Massoud görüşmelerin barışçıl bir şekilde sürmesini umduğunu ancak Penşir’de bulunan birliklerinin çatışmaya hazır olduğunu söyledi.

Massoud, “Taliban’ın ilerlemek için tek yolun görüşmeler olduğunu anlamasını istiyoruz. Savaş çıkmasını istemiyoruz” dedi.

Taliban Twitter üzerinden yüzlerce askerinin Penşir’e doğru ilerlediğini gösteren bir video yayımladı.

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