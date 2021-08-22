Afganistan’da son durum… ‘Barış gelmezse ayaklanma başlatacağız’

Geçen hafta Taliban’ın başkent Kabil’i ele geçirmesinden sonra kaos ve şiddet tırmanıyor… Muhalifler direniş çağrısı yaparken, Türkiye sınırına giren çok sayıda Afgan, sabaha karşı askerin de katıldığı bir operasyona yakalandı.

SOZCU.COM.TR

11 Eylül saldırıları sonrasında ABD önderliğindeki batılı koalisyon güçlerinin Afganistan’a girmesiyle 1996-2001 yılları arasındaki etkisini yitiren Taliban ülkede geçen hafta kontrolü ele aldı… “Biz artık 20 yıl önceki Taliban değiliz” açıklamasına rağmen şiddet, ölüm, kaos ve nefretten beslenen Taliban’ın yönettiği ülkede endişe ve karmaşa her geçen gün katlanarak devam ediyor.

Uluslararası kamuoyunun desteğini bekleyen Taliban, ülke içinde pozitif yönde bir adım atmazken Afganistan tarihinin önemli figürlerinden biri olan Ahmed Şah Mesud’un kardeşi açıklamalarda bulundu.

Seksenli yıllarda Afganistan’ın Sovyetler Birliği’ne karşı başlayan direnişinin en önemli isimlerinden biri haline gelen Ahmed Şah Mesud’un kardeşi Ahmed Veli Mesud, “Eğer Taliban herkesi kapsayan bir hükümet kurmazsa direnişe hazır olsun” dedi.

Taliban karşısında direnen isimlerin başında gelen ve Penşir vadisinde konumlanan Mesud, İngiliz Financial Times’a açıklama yaptı. Mesud, “Eğer bir barış anlaşması olursa herkes katılır. Fakat eğer bir anlaşma olmazsa, sadece Penşir vadisi değil, Afgan kadınları, sivil halk, genç jenerasyon… herkes direnişe katılır. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı güçle işgal etmek demek, insanların kalbini ve aklını da kazandığınız anlamına gelmez” dedi.

1996’da Taliban ülke yönetimini ele geçirdiğinde, bu örgütle mücadeleye başlayan Ahmed Şah Mesud, 11 Eylül 2001 saldırılarından birkaç gün önce El-Kaide tarafından öldürülmüştü.

TARİFELİ UÇAK ÇAĞRISI

Afganistan’dan kaçmak isteyenler havalimanında izdiham yaratırken, Wall Street Journal’ın özel haberinde ise ABD’den bu konuda bir adım geldiği kaydedildi.

İnsanları ülkeden çıkarmada büyük zorluk yaşayan ABD’den üst düzey yetkililerin havayolu şirketleriyle iletişime geçmeyi gündemine aldığı ortaya çıktı. Wall Street Journal’ın özel haberinde, “Yetkililer ABD merkezli havayolu şirketlerine giderek tahliye sürecinde destek isteyebilir. ABD ordusunun planları arasında da kalabalığı azaltmak için yeni üsleri açabileceği belirtildi” denildi.

DETAYLAR GELİYOR…

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