Afganistan’da son durum: Kasap Baradar 20 yıl sonra döndü, kadın ve çocuklara şiddet başladı

ABD önderliğindeki Batılı güçlerin ülkeden ayrılma süreci ile birlikte 20 yıl sonra etkisini artıran ve önceki gün Kabil’i ele geçirerek “Savaş bitti” açıklaması yapan Taliban ülkeyi yönetmeye başladı. Dün gece Taliban’ın kurucularından “Kasap Baradar” lakaplı liderleri yıllar sonra ülkeye geri döndü. Öte yandan Taliban’ın ülkeden kaçmak isteyip de bunu gerçekleştiremeyenlere şiddet uyguladığına dair haberler ortaya çıktı.

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Afganistan’da başa dönüldü… 11 Eylül saldırılarının ardından ABD önderliğindeki Batılı güçlerin ülkedeki varlığı ile oluşan yapay güvenlik ve istikrar bir hafta gibi bir süre içerisinde yıkıldı. Ülkedeki yabancı güçlerin ayrılma süreci ile birlikte ülke genelindeki etkisini artıran Taliban önceki gün başkent Kabil’i ele geçirdi.

Cumhurbaşkanı Gani’nin, “Çatışmaları önlemek ve şiddetin tırmanmaması için” kaçtığı ülkede yönetimi ele geçiren Taliban’ın dün düzenlediği basın toplantısı da birçok soru işaretini bir araya getirdi. Taliban, “Şeriat çerçevesinde” insan haklarına ve kadın haklarına saygılı olacaklarını açıklarken bunun ne olduğu uluslararası alanda tartışma yarattı.

Dünya kamuoyu bu konuyu tartışırken, Afganistan’da Taliban şiddetinin başladığına dair haberler gelmeye de başladı. Kabil’den kaçmak isteyen Afganlara, Taliban’ın şiddet uyguladığına dair haberlerin yayıldığını aktaran İngiliz The Guardian, “ABD’li yetkililer Kabil havalimanına giden Afganlara Taliban’ın şiddet uyguladığını açıkladı. Taliban havalimanına güvenli bir geçiş sağlayacakları sözünü vermişti fakat güvenlik noktalarından geçerken kadın ve çocukları dövüp kırbaçladıklarına dair haberler geliyor” ifadesini kullandı.

“Havalimanı Yolu” üzerindeki kontrol noktalarından geçenlere şiddet uygulandığı belirtilirken The Guardian’a konuşan Kabil’deki kaynaklar, “Taliban havalimanına gitmek isteyenlerin belgelerini inceliyor ve bazılarına şiddet uyguluyor ve havalimanına ulaşmalarını engelliyor” dedi.

Bu durumu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da doğruladı. Çok sayıda insanın havalimanına gidebildiğini söyleyen Sullivan, “Bazı insanların şiddet gördüğü ya da havalimanına ulaşamadığına dair haberler bize de ulaştı” dedi. Sullivan bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini de dile getirdi.

BURKA GİYMEYEN KADINI ÖLDÜRDÜLER

Öte yandan ABD merkezli Fox News isimli medya kuruluşu, Taliban’ın burka giymeyen kadınları öldürdüğünü iddia etti. Taliban’ın “kadın haklarına saygı duyacağız” açıklamasına rağmen çok sayıda kadını öldürdüğü iddia edildi.

Fox News, “Takhar bölgesinde sokağa başını kapatmadan çıktığı için öldürüldü” ifadesini kullandı.

KANDAHAR’DA TOPLU MEZAR İDDİASI

Öte yandan İngiliz tabloid gazetesi Daily Star da, Taliban’ın insanları öldürmeye başladığına dair iddialar ortaya attı. Özellikle ülkenin güneyindeki Kandahar’da çekildiği iddia edilen fotoğraflarda Taliban’ın toplu mezar kazdığı ve çok sayıda cesedi buraya attıkları görülüyor.

Daily Star gazetesi, “Afgan hükümetiyle, ordusuyla, NATO’yla, STK’larla ya da gazetecilerle bağı olan herkesi hain ilan etti” yorumunu yaptı.

KASAP BARADAR GERİ DÖNDÜ

Öte yandan ülke genelindeki kontrolü iyice eline alan Kasap Baradar lakaplı Molla Abdülgani Baradar ve heyeti dün gece Katar’dan Kandahar’a iniş yaptı. 20 yıl sonra ilk kez ülkeye giriş yapan Baradar’ın destekçileri sloganlar atarak sevinç gösterisi yaptı.

Bandar’ın korteji Kandahar sokaklarında dolaşırken çekilen videolarda Baradar’a sevgi gösterileri görülüyor.

Taliban’ın kurucularından biri olan ve ölmeden önce Molla Ömer’in en güvendiği isimlerden biri olan 53 yaşındaki Baradar’ın ülkenin yeni lider olması bekleniyor. Taliban sözcüsü Naim ise, “Bu akşamüstü Molla Baradar’ın önderliğindeki Afganistan İslam Emirliği’nden üst düzey bir heyet Katar’dan güzel ülkemize geldi ve Kandahar Havalimanı’na indi” açıklamasını yaptı. Doğumundan sonra Taliban’ın kurulduğu Kandahar’da büyüyen Baradar 1996’dan 2001 yılına kadar ülkeyi yöneten Taliban’da farklı görevlerde bulunmuştu.

ABD’nin müdahalesi sonrasında kaçan Baradar daha sonra Pakistan’da hapis yattı. Üç yıl önce ABD hükümetinin talebiyle serbest kalan Baradar o zamandan beri Katar’ın başkenti Doha’da yaşıyordu.

KAÇ KİŞİ KABİL’İ TERK ETTİ?

Öte yandan Reuters’a konuşan bir yetkili, olayların tırmanmasından beri kaç kişinin Afganistan’ı terk ettiğini açıkladı. İsmini açıklamayan bir Batılı güvenlik yetkilisi, “Askeri uçaklarla Kabil’den 2.200’den fazla diplomat ve sivil tahliye edildi” dedi.

Yetkili, henüz tarifeli uçuşların ne zaman başlayacağına dair de net bir bilgileri olmadığını duyurdu.

“LİDERLERİMİZ GÖLGEDE SAKLANMAYACAK”

Reuters’a açıklama yapan ve ismini açıklamak istemeyen üst düzey bir Taliban yetkilisi ise Taliban’ın ülkeyi nasıl yöneteceğini duyurdu… Yetkili, “Son 20 yılda olduğunun aksine liderlerimiz gizlilik için yaşamayacak. Kendilerini Dünya’ya gösterecekler” dedi.

Yetkili, “Yavaşça ve kademeli olarak Dünya bütün liderlerimizi görecek. Gölgeler içinde gizlilik olmayacak. Taliban mensuplarına ülkeyi ele geçirdiğimiz için kutlama yapılmaması emri verildi. Sivillerin silahları ve mühimmatlarını teslim etmeleri gerekiyor” ifadesini kullandı.

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