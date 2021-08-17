Taliban'ın Kabil'e de girmesiyle Afganistan'ın kontrolü tamamen bu örgütün eline geçti. Özellikle Kabil Havalimanı'ndan gelen görüntüler Afganistan'da yaşanan trajediyi gözler önüne seriyor. Afganistan'da son durum ne?
Taliban elini kolunu sallayarak bu savaşı nasıl kazandı?
Kabil havalimanında neler yaşandı? Alişer Delek'in konuğu Kabil'de yaşayan akademisyen Dr. Faroq Keskin, son durumu anlatıyor…
Anasayfa Alaturka Online Afganistan’da son durum! Taliban nasıl kazandı? Kabil’de yaşayan akademisyen anlattı