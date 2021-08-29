Afganistan’da son durum… Taliban’dan Türkiye açıklaması: Henüz erken

Taliban’da kaos devam ederken, sıcak gelişmeler yaşandı…

Sozcu.com.tr

ABD önderliğindeki batılı güçlerin ülkeden ayrılma süreciyle birlikte şiddetin ve ölümlerin arttığı Afganistan’da kaos devam ediyor… ABD askerlerinin Kabil’den ayrılma sürecinde sona yaklaşılırken bölgeden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Reuters haber ajansına konuşan Batılı güvenlik yetkilileri bir açıklama yaparak havalimanında 1000’den fazla sivilin beklemeye devam ettiğini duyurdu. İsmini açıklamak istemeyen yetkili, “Tahliye operasyonunun tarihi ve zamanı henüz belirlenmedi. Bütün yabancı sivillerin ve risk altındakilerin bugün tahliye edileceğini garanti altına almak istiyoruz. Bu süreç bittikten sonra uçmaya başlayacaklar” dedi.

TALİBAN: TÜRKİYE İÇİN ŞU AN ÇOK ERKEN

Öte yandan Taliban’dan da süreç ile ilgili açıklamalar geldi… Taliban yetkilisi, bünyelerinde mühendis ve tekniker olduğunu ve bu sebeple havalimanı yönetimini kontrol altına almak için hazır olduklarını söyledi. İsmini açıklamayan Taliban yetkilisi Reuters’a, “ABD’liler Kabil Havalimanı’nın güvenliğini sağladıktan sonra son onayı vermeleriyle birlikte havalimanının teslimi bekliyoruz” dedi.

Reuters’a konuşan Taliban sözcüsü ise Türkiye ile ilgili açıklama yaptı… Taliban sözcüsü, “Kabil Havalimanı’nın idare edilmesinde Türkiye ya da Katar’ın yardımına ihtiyacımız olup olmadığını söylemek için şu an çok erken” dedi.

KABİL DİKEN ÜSTÜNDE

Ülkede yaşanan saldırı sonrasında bugün ABD’nin Kabil Büyükelçiliği bir uyarı mesajı yayınladı. Havalimanının belirli bölgelerinde ve özellikle giriş alanında olası bir saldırı gerçekleşebileceği belirtildi.

Biden’ın dün gece yaptığı, “Önümüzdeki 24-36 saat arasında bir saldırı olasılığı var” açıklamasından sonra gelen bu uyarı bölgede endişe yarattı. ABD’nin Kabil Büyükelçiliği, uyarı seviyesini en yüksek seviyeye çıkarırken, bölgedeki vatandaşlarının da bir an önce bölgeden ayrılmasını istedi.

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