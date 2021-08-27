Afganistan’da tahliyeler bitiyor… Avrupa sona yaklaştı

İspanya ve Norveç, Afganistan’dan tahliyelerini sonlandırdığını duyururken, İngiltere Savunma Bakanlığı ise açıklamasında “Kabil Havalimanı’ndan süren tahliyeler son aşamalara girdi” ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr

Taliban’ın 15 Ağustos’tan bu yana Afganistan’da kontrolü sağlamasının ardından tahliye operasyonlarının başladığı Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında bombalı saldırılar düzenlendi. Dün gerçekleştirilen ve IŞİD’in üstlendiği saldırılarda 90 kişi hayatını kaybederken yaralı sayısı 150 oldu.

Saldırılar nedeniyle güvenlik konusunda endişeler artarken Norveç ve İspanya tahliyelerini sonlandırdı. İngiltere ise tahliyelerin son aşamasına gelindiğini açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, “Herkesin tahliye edilememesi çok üzücü. Batı ülkelerinin askerlerin Afganistan’dan çıkmasının tamamlanmasına yaklaşılması bölgede güvenlik endişelerini artırabilir” ifadelerini kullandı.

‘ARTIK MÜMKÜN DEĞİL’

İspanya hükümeti ise Afganistan’daki personel tahliyesini tamamladığını ve tahliye edilenlerin bugün Madrid yakınlarındaki Torrejon askeri hava üssüne ulaşmasının beklendiğini duyurdu. Açıklamada, “Son olarak 81 İspanyol, 4 Portekizli asker, NATO ülkeleriyle çalışmış 83 Afgan’ı taşıyan 2 askeri uçak bugün sabah saatlerinde Dubai’ye geldi” ifadesini kullandı. Hükümete göre İspanya, Birleşmiş Milletler veya Avrupa Birliği ile çalışmış bin 898 Afgan’ı tahliye etti.

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soereide, Norveç’in Afganistan’dan artık tahliye yapamayacağını açıklarken, “Havalimanındaki kapılar kapalı ve insanları içeri almak artık mümkün değil” dedi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden’in ABD askerinin tamamen geri çekilmesinin 31 Ağustos olarak verdiği tarihin yaklaşmasıyla ülkeler birer birer tahliyelerini sonlandırılıyor.

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