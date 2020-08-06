Afganistan'da Taliban saldırısında 1 polis öldü

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Alaturka Online
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KABİL (AA) – Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Belh vilayetinin Şulgere ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adıl, basına yaptığı açıklamada, militanların, Şulgere ilçesinin Naklin köyündeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Adıl, saldırıda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, 2 polisin de yaralandığını belirtti.

Adıl, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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