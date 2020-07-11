Afganistan'da Taliban saldırısında 2 güvenlik görevlisi öldü

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Alaturka Online
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KABİL (AA) – Taliban militanlarının, Afganistan'ın Uruzgan vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Uruzgan'ın merkezi Tirinkot şehrindeki polis karakoluna saldırdığını söyledi.

İbadi, saldırıda iki güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, ikisinin yaralandığını belirtti.

İbadi, saldırının ardından düzenlenen operasyonda militanların da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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