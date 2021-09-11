Afganistan’da Taliban’dan havale kararı

Reuters’a konuşan Afgan kaynaklar, Taliban’ın para transferi ve havale konusunda, “sadece yerel para birimi kullanılacak” talimatı verdiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

15 Ağustos’ta Kabil’i ele geçirerek Afganistan yönetimini kontrol altına alan Taliban, ekonomik darboğazı atlatmanın yollarını arıyor…

Nakit sıkıntısı yaşayan Taliban’a yakın kaynaklar İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’a konuştu. İsmini açıklamayan kaynaklar Afganistan Merkez Bankası’nın bütün bankalara “sadece yerel para birimiyle havale ve para transferine izin verin” talimatını verdiğini söyledi.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI GÜNDEM OLMUŞTU

Taliban’ın bu sayede ülkedeki dolar rezervlerini korumayı planladığı kaydedildi. Özellikle Taliban’ın ülkede hakimiyetini ilan etmesinden sonra dolar bulunamaz hale gelmişti. Western Union Co’nun Afganistan’da birlikte çalıştığı bankalardan yetkililerin bu yönde talimat aldıklarını söyleyen bir kaynak, “Sadece Afgan Afganisi üzerinden işlem yapılmasını talep etmişler” dedi.

MoneyGram International ise olayın detaylarını kamuoyu ile paylaşmasa da “Sadece Afgani ile ödeme yapılıyor” açıklamasını yaptı.

Geçen hafta açıklanan kabine ve yeni görev dağılımı ile birlikte Hacı Muhammed Idris isimli Taliban mensubu Merkez Bankası Başkanlığı’na atanmıştı. İdris’in bir elinde AK-47 diğer elinde laptop olan telefonu sosyal medyada paylaşım rekoru kırmıştı.

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