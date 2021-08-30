Afganistan’da Taliban’ı ne bekliyor? Tehlikeli silahlara ve askeri araçlara sahip oldular

Afganistan’ı kontrol altına alan Taliban, Afgan ordusuna ait binlerce silah, araç ve mühimmata da el koydu. Uzmanlar Taliban’ın 300’den fazla tank, 400 binden fazla tüfek ve yüzlerce helikopter başta olmak üzere binlerce araç ve silaha el koyduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

ABD ve batılı güçlerin 20 yıllık görevlerini tamamlayarak ayrılma sürecini gerçekleştirdiği Afganistan’da kaos, belirsizlik ve şiddet devam ediyor…

Kabil Havalimanı’na geçen hafta düzenlenen saldırıdan sonra bu sabah da IŞİD’in düzenlediği bir saldırı son anda engellenirken, uluslararası uzmanlar ve yetkililer Taliban’ın Afgan ordusuna ait çok geniş bir yelpazede silah, mühimmat ve hava ve kara aracına sahip olduğunu aktardı. İngiliz Sunday Times gazetesinde yer alan haberde ülkenin çok ciddi bir ekonomik buhran içerisinde olduğu hatırlatılırken, buna karşılık savunma sanayi teknolojilerinde ve silah konusunda Taliban’ın elinin çok kuvvetli olduğu belirtildi.

ABD’ye düzenlenen 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından batılı güçlerin etkisiyle devrilen ve 20 yıldır yeraltında olan Taliban’ın, ekonomi, Covid-19, diplomasi, eğitim ve kadın hakları gibi konularda ne yapacağı tam bir merak konusu oldu. Merkez Bankası’nın bankalara açılma emri veren Taliban, bireylerin haftada yaklaşık 1.800 TL çekilmesine izin verildi.

İngiliz basını ise Taliban’ın, Afgan ordusuna ait silahlara, mühimmata ve araçlara sahip olduğunu yazdı. Sunday Times’ta yer alan haberde Taliban’ın 22.174 Humvee, 634 M1117, 155 adet MaxxPro mayınsavar araç, 169 adet MII3, zırhlı araç, 42.000 jip, SUV ve 8.000 kamyoneti ele geçirdiği belirtildi.

Öte yandan ABD hükümetinin verilerine göre Taliban, 64.363 makineli tüfek, 358.530 tüfek, 126.295 tabanca ve 176 topa da sahip oldu. Taliban’ın bunların yanı sıra 162.043 radyo, 16.035 gece görüş gözlüğü ve aracına da el koyduğu aktarıldı.

Taliban’ın çok sayıda hava aracına el koyduğu belirtildi. Bölgedeki araçların sayısını takip eden SIGAR’in verilerine göre ise Taliban 33 adet Mi-17, 33 adet UH-60 Blackhawk, 43 adet MD530 helikopteri ele geçirdi. Taliban’ın bu araçların yanı sıra çok sayıda uçağa da sahip olduğu kayıtlara geçti. Resmi verilere göre Taliban, Afganistan ordusuna ait 4 adet C-130’a, 23 adet Embraer EMB 314/A29 Super Tucano’ya, 28 adet Cessna 208’e ve 10 adet Cessna AC-208’e el koydu.

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