Afganistan’da ülke çapında direniş çağrısı

Taliban’ın Pençşir Vadisi’nde kontrolü ele geçirdiğini açıklamasının ardından Afganistan cephesinden ilk yanıt geldi. NRFA’nın lideri Ahmed Mesud, Afganistan halkını Taliban’a karşı direnişe çağırdı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, bugün yaptığı açıklamada, Afganistan’da kendilerine direnen tek bölge olan Pençşir Vadisi’nde Ulusal Direniş Cephesi güçlerini yenilgiye uğrattıklarını ve vilayette kontrolü sağladıklarını iddia etmişti.

Bunun üzerine Afganistan cephesinden ilk açıklama geldi.

Pencşir Vadisi’ni Taliban’a karşı korumaya çalışan NRFA’nın lideri Ahmed Mesud, Afghanistan halkını, Taliban’a karşı direnmeye davet etti. Mesud, her türlü direnişe “son ana dek destek vereceklerini” ifade etti.

‘SON ANA KADAR YANINIZDAYIZ’

Mesud, Facebook üzerinden yayınladığı sesli mesajında, “Sizi, vatanımızın onuru, özgürlüğü ve gururu için genel bir ayaklanma başlatmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Sesli mesajında bölgedeki güncel duruma dair herhangi bir bilgi vermeyen Mesud, insanların silahlı mücadele veya protestolarla direnebileceğini ve NRFA’nın son ana kadar Taliban ile mücadeleye katılanların yanında olacağını dile getirdi.

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