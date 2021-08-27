Afganistan’daki terör saldırısında 1’i çocuk 3 İngiliz öldü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de dün düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında 1’i çocuk olmak üzere toplam 3 İngiltere vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkelerin başlattığı tahliye operasyonlarının devam ettiği başkent Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında terör örgütü IŞİD tarafından bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 170 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, terör saldırısında 1’i çocuk olmak üzere 3 İngiltere vatandaşının hayatı kaybettiğini, 2 İngiltere vatandaşının da yaralandığı açıkladı.

TAHLİYE UÇUŞUNU BEKLİYORLARDI

Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybeden 3 kişinin farklı aileden olduğu ve hepsinin Taliban’ın Afganistan yönetimini ele geçirmesinden sonra tahliye uçuşunu bekledikleri belirtildi. Saldırıda 2 İngiltere vatandaşının yaralandığı belirtilirken, yaralılardan 1’inin askeri sağlık görevlileri tarafından tedavi edilerek İngiltere’ye tahliye edileceği belirtildi. Diğer yaralının ise İngiliz bir aile ile bağlantısı olan Afgan bir çocuk olduğu ve Kabil’deki bir hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

“ONLAR MASUM İNSANLARDI”

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptığı açıklamada, terör saldırısında 3 İngiltere vatandaşının hayatı kaybetmesi ve 2 vatandaşın da yaralanması üzerine “derinden üzüntülü” olduğunu belirtti. Raab, “Onlar masum insanlardı ve sevdiklerini Birleşik Krallık’ta güvenliğe kavuşturmaya çalışırken korkak teröristler tarafından öldürülmeleri bir trajedi oldu” dedi.

“ASLA TERÖRİSTLERE BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

Raab, “Dünkü alçak saldırı, Afganistan’dakilerin karşı karşıya olduğu tehlikelerin altını çiziyor” ifadelerini kullanarak, “İnsanları tahliye etmek için neden elimizden gelen her şeyi yaptığımızı da pekiştiriyor” dedi.

Raab, hayatını kaybedenlerin ailelerine konsolosluk desteği sunulduğunu söyleyerek, “İhtiyaç anında bize bakanlara sırtımızı dönmeyeceğiz ve asla teröristlere boyun eğmeyeceğiz” dedi.

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