İki gün önce Afganistan'dan Türkiye'ye tahliye edilen vatandaşlarımızdan Oğuzhan Avcıoğlu, Sözcü Web TV canlı yayınında yaşadıklarını anlattı. Bir yıl önce Afganistan'a gittiğinde güvenlik anlamında sorun yaşamadıklarını kaydeden Avcıoğlu, kalmaya karar veren Türklerin de bir gün sonra Türkiye'ye geri getirildiğini söyledi. "Uçağa bindiğimizde derin bir nefes aldık" diyen Avcıoğlu, "Dedik ki kurtuluyoruz. Halbuki öyle yapmamak lazımmış. Uçağın tekerlerinin pistten kesilmesini beklemek lazımmış" ifadelerini kullandı.
Anasayfa Alaturka Online Afganistan’dan tahliye edilen Türkler neler yaşadı?