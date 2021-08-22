Afganistan’dan tahliye edilirken uçakta bir bebek dünyaya getirdi

Afgan kadın, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir tahliye uçuşunda bir kız bebek dünyaya getirdi.

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ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın paylaştığı bir dizi tweet’e göre, cumartesi günü gerçekleşen Afgan tahliye uçuşunda bir bebek dünyaya geldi. ABD Hava Kuvvetleri’nin bildirdiğine göre, tahliye edilen yolcular arasında hamile bir kadın da yer alıyordu. Düşük hava basıncı nedeniyle doğuma başlayan kadına öncelikle pilot uçaktaki hava basıncını artırarak yardım etmeye çalıştı. Ardından da uçağın Almanya’ya iniş yapmasıyla beraber uçağın kargo bölümünde doğum gerçekleşti.

Paylaşılan tweet’lerde; anne ve kızının durumlarının iyi olduğu ve yakındaki bir tıbbi tesise götürüldüğü belirtildi.

Afganistan’ın Taliban’ın eline geçmesi nedeniyle son günlerde binlerce Amerikan vatandaşı ve ABD vizesi sahibi Afganistan’dan tahliye edildi. Cumartesi günü, General Josh Olson CNN’e verdiği demeçte, Ramstein’ın 5.000 kişiyi ağırlayacak kapasiteye sahip olduğunu, ancak pazar akşamına kadar 7.500 kişiye ev sahipliği yapacak ekstra tesisler inşa ettiklerini söyledi.

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