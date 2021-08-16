Afganistan’dan Türk vatandaşlarını getiren uçak İstanbul’da

Yazan:
Alaturka Online
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Afganistan’ın başkenti Kabil’den tahliye edilen 324 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları’na ait tahliye uçağı saat 16.45’te İstanbul Havalimanı’na indi.

SOZCU.COM.TR

Yayınlanma: 17:01 – 16 Ağustos 2021 Güncellenme: 17:23 – 16 Ağustos 2021

Afganistan’dan Türk vatandaşlarını getiren uçak İstanbul’da

Taliban’ın Afganistan’daki ilerleyişi sürerken, birçok Türkiye dahil birçok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ediyor.

Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere THY’ye ait TC-JJM kuyruk tescilli uçak, sabah saatlerinde Kabil Havalimanı’na indi.

Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleşen tahliye uçuşuyla Kabil’den binen 324 yolcu İstanbul’a getirildi. Tahliye uçağı 16.45 sıralarında İstanbul Havalimanı’na indi.

Kabil’den gelen Türk vatandaşlarına corona virüsü önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı’na indikten sonra test yapılacak.

Afganistan’dan gelen Türk vatandaşları bildirdikleri adreslerde karantinada girecek, 7. günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek.

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