Afganistan’ın IMF fonlarına erişimi askıya alındı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Taliban’ın ele geçirdiği Afganistan’ın kaynaklara erişimini kısıtladı. IMF, uluslararası toplumun görüşleri nedeniyle ülkenin kaynaklarını askıya aldığını ve 23 Ağustos’ta yapılması planlanan para aktarımının gerçekleşmeyeceğini belirtti.

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Uluslararası Para Fonu (IMF), Afganistan’ın artık kaynaklarına erişemeyeceğini söyledi. Karar geçtiğimiz hafta sonu Taliban’ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından alındı.

Açıklamada, “Her zaman olduğu gibi IMF, uluslararası toplumun görüşleri tarafından yönlendiriliyor” ifadeleri kullanıldı.

Ülkeye 23 Ağustos’ta IMF’nin pandemi nedeniyle küresel olarak yaptığı yardımların bir parçası olarak 370 milyon doların üzerinde para aktarımı yapılması planlanıyordu.

KAYNAKLARA ERİŞİM KISITLANDI

IMF’den yapılan açıklamada, Özel Çekme Hakları da denilen SDR’lere ve diğer kaynaklara erişimin kısıtlandığı bildirildi. Açıklamada, “Şu anda uluslararası toplumda Afganistan’daki hükümetin tanınması konusunda bir netlik yok ve bunun sonucu olarak ülke SDR’lere veya diğer IMF kaynaklarına erişemez” ifadelerine yer verildi.

ABD yönetimi BBC’ye yaptığı bir açıklamada, Afgan hükümetinin ABD’de sahip olduğu hiçbir merkez bankası varlığını Taliban’a vermeyeceğini ifade etmişti.

ABD Kongre üyeleri de ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’a yazdığı bir mektupta, Taliban’ın ABD destekli herhangi bir yardım almayacağına dair güvence istedi.

PARALAR YURTDIŞINDA

Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady da Taliban’ın merkez kaynaklarına erişimini kestiğini belirtmişti. Ahmady, toplam 9 milyar doların yurtdışına olduğunu, bunun 7 milyar dolarınınsa ABD Merkez Bankası’nda bulunduğunu açıkladı. Geriye kalan miktar ise İsviçre’deki Uluslararası Ödemeler Bankası’nda ve başka uluslararası hesaplarda bulunuyor.

Ayrıca para transferi şirketi Western Union da Afganistan’a para transfer hizmetlerini “bir sonraki duyuruya kadar” askıya aldı.

Bu sırada Afganistan’ın para birimi Afgani’nin değeri düşmeye devam ediyor. Afgani, Pazartesi gününden bu yana yüzde 12,5 arttı. Şu sıralar 1 Afgani 86.25 dolardan işlem görüyor.

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