Afili Aşk 32. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Afili Aşk 31. son bölüm izleme ekranı

Çarşamba günlerinin en beğenilen dizileri arasında yer alan Afili Aşk’ın 31. bölümü ekranlara geldi. Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli, Neşe Beykent gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde; Ayşe ve Kerem arasında ipler geriliyor. Mahkemeden çıkan karar sonucu boşanan ikili artık yollarını ayırıyor. İşte Afili Aşk 32. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

Kanal D ekranlarında her Çarşamba izleyici ile buluşan Afili Aşk dizisinin bu akşam 31. bölümü ekranlara geldi.İş ortaklıkları devam eden Ayşe ve Keram arasında şimdi de başka sorunlar çıkıyor. İşte Afili Aşk 32. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

AFİLİ AŞK 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Afili aşk 32. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiği anda sayfamızda olacak.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM FRAGMAN

AFİLİ AŞK 31. BÖLÜM İZLE

AFİLİ AŞK 31. BÖLÜM ÖZETİ

Kerem’den boşanan Ayşe’ye görücü geliyor! Afili Aşk 29 Ocak Çarşamba yayınlanacak olan yeni bölümde Ayşe ve Kerem arasında ipler geriliyor. Mahkemeden çıkan karar sonucu boşanan ikili artık yollarını ayırıyor. İş ortaklıkları devam eden ikili arasında şimdi de başka sorunlar çıkıyor. Modamu’nun yüzü olan Ayşe, şirkete gelmeye devam ediyor. Bu durumdan rahatsız olan Kerem ise onunla yaptıkları sözleşmeyi fesh etme kararı alıyor. İşten ayrılmayacağını söyleyen Ayşe ise kısasa kısas yapıyor ve liderlik savaşları başlıyor. Peki Ayşe’ye görücü geleceğini duyan Kerem ne yapacak?