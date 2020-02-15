Afili Aşk 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 34. son bölüm izle…

Afili Aşk 34. bölümü yayınlandı. Afili Aşk son bölümde; Kerem’in kafasında bazı soru işaretleri vardır. Ömer’in Ayşe ile hatıralarının olduğu yüzüğün hikayesi Kerem’i kuşkulandırır. Peki Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Afili Aşk son bölüm izleme linki…

Afili Aşk son bölüm Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluştu. Son bölümde; Muhsin Kenan’ı dolandıran kişi ile ilgili araştırmaları sonucunda bir fotoğrafa ulaşır. Kerem ve Ayşe fotoğraftaki adamın peşine düşer.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk 35. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı geldiği andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

AFİLİ AŞK 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AFİLİ AŞK 34. SON BÖLÜM İZLE

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kerem ve Ayşe yaşadıkları efsane aşka bile kafa tutarlar. Kerem inatçı Ayşe daha inatçıdır. Kerem Ceyda ile Ayşe de Ömer’le mutluluk pozları verir. Ancak Kerem’in kafasında bazı soru işaretleri vardır. Ömer’in Ayşe ile hatıralarının olduğu yüzüğün hikayesi Kerem’i kuşkulandırır. Kerem Ömer ile ilgili düşüncelerinde haklı çıkacak mı? Ayşe Ömer’in desteğiyle, atölyedeki işleri lehine çevirmek için çalışır ama her seferinde Kerem engeline takılır.

Muhsin Kenan’ı dolandıran kişi ile ilgili araştırmaları sonucunda bir fotoğrafa ulaşır. Kerem ve Ayşe fotoğraftaki adamın peşine düşer. İkili ipuçlarını takip eder ancak başları belaya girer. Elleri silahlı adamlardan kaçarlarken saklandıkları yerde ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Kerem ilk kez Ayşe’yi gerçekten kaybetmek düşüncesiyle korku dolu anlar yasar. Kerem Ayşe’yi kurtarabilecek midir?