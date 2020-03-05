Afili Aşk 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Afili Aşk 36. son bölüm izle)

Afili Aşk dizisinin 36. bölümü bu akşam takipçileriyle buluştu. Afili Aşk’ın son bölümünde; Herkes Kerem’in ağzından çıkacak ismi beklerken, Kerem’in kararı Ayşe’yi alt üst eder. Kerem’in aklından geçenleri kimse bilmese de, Ayşe’nin Kerem’i kaybetmeye niyeti yoktur. Peki Afili Aşk 37. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Afili Aşk son bölüm izleme sayfası.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinin bu hafta 36. bölümü izleyicisiyle buluştu. Sevilen dizi Afili Aşk’ın son bölümünde; Ayşe Kerem’i geri kazanmak için akılları durduracak bir planı uygulamaya başlar. Ancak önüne Ceyda engeli çıkacaktır. İşte Afili Aşk 37. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

AFİLİ AŞK 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk dizisinin 37. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Afili Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde sayfamızda verdiğimiz link üzerinden izlenebilecek.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM FRAGMANI

AFİLİ AŞK 36. SON BÖLÜM İZLE

AFİLİ AŞK 36. BÖLÜM ÖZETİ

Dizide bu hafta, herkes Kerem’in ağzından çıkacak ismi beklerken, Kerem’in kararı Ayşe’yi alt üst eder. Kerem’in aklından geçenleri kimse bilmese de, Ayşe’nin Kerem’i kaybetmeye niyeti yoktur. Ayşe Kerem’i geri kazanmak için akılları durduracak bir planı uygulamaya başlar. Ancak önüne Ceyda engeli çıkacaktır. Ayşe’nin hazırladığı aşk dolu büyük ikna planı işe yarayacak mı?

Dizinin 36. Bölümüne ünlü oyuncular Buket Dereoğlu ve Murat Onuk konuk oluyor.

Ceyda’nın annesi Feriha’yı Buket Dereoğlu canlandırırken, Murat Onuk ise babası Rauf karakterine hayat verecek.