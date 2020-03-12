Afili Aşk 38. final bölümü fragmanı yayınlandı! (Afili Aşk 37. son bölüm izle)

Afili Aşk dizisi bu akşam 37. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Afili Aşk’ın son bölümünde; Kerem’in Ayşe’ye şaşırtıcı teklifi yeni bir oyun planını devreye sokar.Kerem ve Ayşe o gece yaşananları hatırlamaya çalışırken, düğün hazırlıkları Kerem’in üstüne kabus gibi çöker. İşte Afili Aşk 38. final bölümü fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden biri olan Afili Aşk’ın bu hafta 37. bölümü ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Ayşe ise artık buralardan gitmeyi düşünürken Kerem’le her şeyin başladığı yerde yeni bir maceraya girecektir. Kerem’in Ayşe’ye şaşırtıcı teklifi yeni bir oyun planını devreye sokar. Bu oyun Kerem ve Ayşe’nin ilişkisini bambaşka bir boyuta taşıyacaktır. İşte Afili Aşk 38. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

AFİLİ AŞK 38. FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI GELDİ

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM FRAGMANI

AFİLİ AŞK 37. SON BÖLÜM İZLE

AFİLİ AŞK 37. BÖLÜM ÖZETİ

Kerem’in Ayşe’ye şaşırtıcı teklifi yeni bir oyun planını devreye sokar. Kerem ve Ayşe o gece yaşananları hatırlamaya çalışırken, düğün hazırlıkları Kerem’in üstüne kabus gibi çöker. Aklında Ayşe ile yaşadığı gece olan Kerem, Ceyda ile evlenebilecek midir?

Ayşe ise artık buralardan gitmeyi düşünürken Kerem’le her şeyin başladığı yerde yeni bir maceraya girecektir. Kerem’in Ayşe’ye şaşırtıcı teklifi yeni bir oyun planını devreye sokar. Bu oyun Kerem ve Ayşe’nin ilişkisini bambaşka bir boyuta taşıyacaktır. Ceyda’nın yarattığı gerilimin aileler arasında yankıları sürerken, Kerem ve Ayşe birbirlerinden aldığı güçle söyledikleri yeni yalanın üstesinden gelebilecek midir?