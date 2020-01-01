Afili Aşk dizisi her Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli ve Neşe Beykent’in yer aldığı dizi bu akşam yayınlanmayacak. Diziseverler merak ediyor: Afili Aşk bu akşam neden yok? Afili Aşk yeni bölüm ne zaman? İşte Afili Aşk ile ilgili merak edilenler…