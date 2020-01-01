Afili Aşk dizisi her Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli ve Neşe Beykent’in yer aldığı dizi bu akşam yayınlanmayacak. Diziseverler merak ediyor: Afili Aşk bu akşam neden yok? Afili Aşk yeni bölüm ne zaman? İşte Afili Aşk ile ilgili merak edilenler…
Afili Aşk dizisinin yeni bölüm yeni yıl tatili nedeniyle bu akşam ekrana gelmeyecek. Kanal D yayın akışında yabancı sinema filmleri yer alıyor. Afili Aşk dizisinin yeni bölümünün 8 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanması bekleniyor. Afili Aşk’ın yeni bölümlerinde Ayşe ve Kerem’in yalanları aşıp temiz sayfa açıp açamayacaklarını izleyeceğiz.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Son güncelleme: 19:00 – 01.01.2020