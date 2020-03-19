Afili Aşk neden final yapıyor? Afili Aşk final bölümü izle

Afili Aşk dizisi yayınlanan son bölümü ile final yapıyor. Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı dizinin son bölümünde; Kerem, Ayşe’nin hamile olduğunu öğrenmesinin ardından bebek için çok istekli görünmektedir. Kerem’in ilgisi Ayşe’nin kafasını karıştırır. Diziseverler merak ediyor: Afili Aşk neden final yapıyor? İşte Afili Aşk izleme linki…

Afili Aşk yayın hayatına yaz dizisi olarak başlamasına rağmen izleyiciler tarafından çok sevilmesi sayesinde kış aylarında da devam etme şansı yakaladı. Ancak yeni sezonda birçok dizinin başlaması ve eski dizilerin kaldığı yerden devam etmesi ile reytinglerde kan kaybetmeye başlayan Afili Aşk ekranlara final bölümü ile veda ediyor.

AFİLİ AŞK FİNAL BÖLÜMÜ İZLE

AFİLİ AŞK FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Ceyda’nın getirdiği doktor Ayşe’nin gerçekten hamile olduğunu söyleyince Ayşe ve Kerem için yeni bir sayfa açılmıştır. Kerem bu bebek için çok istekli görünmektedir. Kerem’in ilgisi Ayşe’nin kafasını karıştırır. Acaba Kerem sadece bebekle mi ilgilenmektedir? Hâlâ Kerem’e aşık olsa da bu ikilem Ayşe’yi Kerem’den uzaklaştırmaktadır.

Bu sırada Ceyda’nın doktoru Ayşe’nin tekrar karşısına çıkar ve bebekle ilgili şoke edici bir bilgi verir. Bu bilgi Ayşe’nin hayatındaki her şeyi alt üst edecek güçtedir. Ayşe ne yapacağını düşünürken Ceyda da elinde kalan son kartı oynamış, Amerikalı ortaklara şirketin durumunu ve Kerem’in çalkantılı özel hayatını gammazlamıştır.

Şirketten gelen yabancı yetkili ortaklığı bitirmek niyetindedir. Bu da Kerem’in hem babasına rezil olması hem de kariyerine alacağı büyük bir darbe demektir. Ayşe ve Kerem üstlerine gelen ve onları boğmak üzere olan bu sorun denizini aşıp, aşk limanına yanaşmayı başarabilecekler midir?