AFJET’ten çift maaş alan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı savunması

Milyonlarca vatandaş yoklukla boğuşurken çift ya da üç maaş alan bürokratlar var. Kamuoyunda büyük tepki çekmesine rağmen çok sayıda isim; prim, huzur hakkı, kâr payı adı altında ek gelir sağlamayı sürdürüyor.

Bunlara son olarak Türkiye’nin ilk başörtülü valisi olarak bilinen Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da dahil oldu.

“AYLIK 20 BİN LİRA ÜCRET VERİLİYOR”

Geçtiğimiz gün partisinin il başkanlık binasında açıklama yapan İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, Vali Yiğitbaşı’nın Afyonkarahisar’da jeotermal ısı hizmeti sunan AFJET’ten aylık 20 bin lira, şirketin yönetim kurulunda bulunan diğer yöneticilerin ise aylık 12 bin lira ücret aldığını ifade ederek duruma tepki göstermişti.

AFJET’TEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı suskunluğunu korurken AFJET’ten konuyla ilgili açıklama yapıldı.

“HUZUR HAKKI ÖDENMEKTEDİR”

Şirketin 1994 yılında kurulduğu ve yönetim kurulu üyelerine yaptıkları iş ve aldıkları sorumluluk gereği huzur hakkı verildiği ifade edilen açıklamada şunlar denildi:

*Mevzuat gereği, anonim şirket olan, AFJET A.Ş’nin de yönetim kurulu olması gerektiğinden, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ortaklık yapısına uygun olarak iştirak sahibi olan kurumlar ve meslek kuruluşlarından yönetim kurulu belirlenmiştir.

*Kuruluşundan bugüne kadar, valiler, belediye başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları, ATSO başkanları ile ortaklık yapısında bulunan diğer kurumların paylarına göre atadıkları kişilerle birlikte yönetim kurulları oluşturulmuştur.

*Yönetim kurulu üyelerine ise Türk Ticaret Kanununun ‘yönetim kurulu üyelerinin mali hakları başlıklı’ 394. maddesi gereğince, ‘yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir’ hükmü uyarınca yaptıkları iş ve aldıkları sorumlulukla uyumlu huzur hakkı ödenmektedir.

“SALDIRILAR İYİ NİYETLİ DEĞİL”

Vali ve yönetim kurulu üyelerini aldığı maaş üzerinden eleştirenlerin iyi niyetli olmadığı belirtilen açıklamada, “AFJET A.Ş, Türk Ticaret Kanununa tabi olması yanında ortaklık yapısı nedeniyle ayrıca Sayıştay tarafından da denetlenmektedir” Tüm bunlar şeffaflıkla ortada iken, ortada gizli ve kanuni olmayan bir durum olduğu algısı yaratma çabasıyla yönetim kurulu başkanımıza ve üyelerimize yönelik saldırılar iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Ülkemizin ve şehrimizin örnek girişimlerinden, başarılı temiz enerji projelerinden biri olan AFJET A.Ş. olarak hukuki haklarımızı mahfuz tutarak, ilgili konuda bilgilendirme yapmayı görev kabul ediyoruz” denildi.