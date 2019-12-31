Afra Saraçoğlu nereli ve kaç yaşında? Afra Saraçoğlu kimdir?

Afra Saraçoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Afra Saraçoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
Afra Saraçoğlu, 1997 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez İkinci Şans adlı sinema filmi ile geçen Afra Saraçoğlu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Afra Saraçoğlu nereli ve kaç yaşında?
AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?
Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 yılında İstanbul’da doğmuştur.
Eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde devam eden
Afra Saraçoğlu ilk oyunculuk deneyimini; başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın paylaştığı İkinci Şans filminin kadrosunda yer alarak yaşamıştır.
Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Kardeş Çocukları dizisinde Hayat Çetin karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu 1.70 metre boyunda, 48 kilo ve Yay burcudur.
Ödülleri:
2018 – 45. Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü – Fark yaratanlar
Afra Saraçoğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Kardeş Çocukları (Hayat) (TV Dizisi)
2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Ece Çamkıran) (TV Dizisi)
2017 – Kötü Çocuk (Kayla) (Sinema Filmi)
2016 – İkinci Şans (Çiçek) (Sinema Filmi)