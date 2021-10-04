Afrika domuz vebası yayılıyor: 7,7 milyar dolarlık endüstri için büyük tehdit

ABD’nin 7,7 milyar dolarlık domuz ihracatı endüstrisi için büyük tehdit olan Afrika domuz vebası ülke sınırlarına yaklaşmaya devam ediyor. Hastalığın ülkeye yayılması halinde hayvancılık endüstrisi kökünden sarsılabilir.

Sozcu.com.tr

Çin’den sonra dünyanın en büyük domuz eti üreticisi olan ABD, Afrika domuz vebası hastalığının ülke sınırlarına ulaşmasını engellemek için çabalıyor. ABD’de yaşanacak olası bir salgın 7,7 milyar dolarlık domuz ihracat endüstrisini sarsabilir.

28 Temmuz’da Dominik Cumhuriyeti’ndeki domuz çiftliklerinde neredeyse 40 yıl sonra ilk Afrika domuz ateşi virüsü salgınını kaydedildi. Eylül ayında ise hastalık ABD’nin komşularından Haiti’de ortaya çıktı.

ABD’nin bir parçası olan ve Iowa eyaletindeki domuz çiftliklerine 3 bin 500 km uzak olan Porto Riko da Afrika domuz vebasının sıcak noktalarından birisi konumunda. Bu da adadaki bir salgının tüm ABD domuz ürünlerinin ihracatına yönelik bir yasağı tetikleyebileceğine dair korkuları artırıyor.

Konu ile ilgili konuşan Porto Riko Tarım Bakanı Ramón González, “Bu sadece Porto Riko’nun sorunu değil. Bu, tüm ABD için bir sorundur” dedi.

EN KORKUNÇ HASTALIK

60 bin ABD’li domuz çiftçisini temsil eden bir endüstri grubu olan Ulusal Domuz Üreticileri Konseyi’nin baş veterineri Liz Wagstrom ise hastalıkla ilgili, “Muhtemelen en korkulan domuz hastalığı” ifadelerini kullandı.

Hastalığın bilinen bir tedavisi olmadığı için hastalığı kontrol altına almanın tek yolu hayvanları topluca telef etmek. Hastalık şuan Afrika, Avrupa ve Asya’da 50 ülkede bulunuyor.

Porto Riko kısa süre önce, herhangi bir domuz ürününün ABD anakarasına ihraç edilmesini veya taşınmasını yasakladı. Ve adanın limanları ve havaalanları, domuz koklayan köpekler de dahil olmak üzere yoğun bir şekilde izleniyor. Göçmenler ve ABD’ye geçmek isteyenlerin eşyalarına zaman zaman el konuyor.

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