Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 160 bini aştı

ABUJA (AA) – Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 160 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 398 artarak 2 milyon 163 bin 810 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 230 artışla 51 bin 589'e ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı ​​​​​​​21 bin 439 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 621, Fas'ta ise 5 bin 739 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 785 bin 139'a çıktı. Bu ülkeyi 349 bin 688 vakayla Fas, 115 bin 183 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 825 bin 367 kişi iyileşti.