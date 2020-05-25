Afrika ülkesi Morityus'ta 13 gün sonra yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

ABUJA (AA) – Doğu Afrika'daki ada ülkesi Morityus'ta son vakanın taburcu olmasından 13 gün sonra 2 kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.
Kovid-19'la mücadele için kurulan komitenin başkanı Dr. Zouberr Joomaye, "Hindistan'dan 9 Mayıs'ta getirilen 149 Morityuslunun 2'sinde Kovid-19 belirlendi." dedi.
Böylece ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 334'e yükseldi.
Morityus Sağlık Bakanlığı, 12 Mayıs'ta, salgının başından bu yana 332 vaka tespit edildiğini, bunlardan 10’unun hayatını kaybettiğini, kalanların da iyileştiğini açıklamıştı.
Yaklaşık 1,2 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın turizm merkezlerinden biri olan Morityus, gelişmiş sağlık sistemiyle öne çıkıyor.