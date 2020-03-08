Afrika’da Corona virüsünden ilk ölüm!

Corona virüsü dünya genelinde hızla yayılırken, ölüm sayıları artış göstermeye devam ediyor.

Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılarak, Mısır gezi sırasında Corona virüsü enfekte olan bir Alman vatandaşının hayatını kaybettiğini duyuruldu.

Yapılan açıklamada Mısır’ın popüler turistik kasaba Luksor’dan Hurghada beldesinde tatil yapan 60 yaşındaki Alman vatandaşının bir hafta önce ülkeye tatil için geldiği sırada akciğer şikayetlerinin başlamasının ve cuma günü ateşlenerek hastaneye kaldırılmasının ardından Corona virüsü (Covid-19) teşhisi konulduğu ifade edildi.

Corona virüsüne bağlı yaşanan ölüm, Afrika’da yaşanan ilk Corona virüsü ölüm vakası olarak kayıtlara geçti. (İHA)

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