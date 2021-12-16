Afrika’da IŞİD bağlantılı saldırılarda can kaybı 2 kat arttı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan terör raporunda, terör örgütü IŞİD’in Afrika’daki terör saldırılarında can kaybının 2017’ye göre neredeyse 2 kat arttığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından terör raporu yayınlandı. Raporda, terör örgütü IŞİD’in Suriye ve Irak’ta yenilmesinin ardından terör ağını aktif olarak Irak ve Suriye dışında geliştirdiği ifade edilerek, “IŞİD Irak ve Suriye’de ele geçirdiği tüm toprakları kaybetmesine rağmen örgüt ve kolları, dünya çapında ölümcül saldırılar gerçekleştirerek, terör saldırıları düzenlemeye devam etti. Gelişen tehdidin bir göstergesi olarak, Irak ve Suriye dışındaki IŞİD üyeleri 2020’de önceki yıllara göre daha fazla ölüme neden oldu” ifadeleri kullanıldı.

Raporda, Afrika’da IŞİD bağlantılı terör saldırılarında önemli bir artış olduğu ve bu sayının 2017’de 2 bin 700, 2020’de ise yaklaşık 5 bine çıktığı aktarıldı.

Yalnızca Mozambik’te bin 500 kişinin IŞİD saldırılarıyla hayatını kaybettiği ifade edilen raporda, terör örgütünün 2020’nin ilk yarısında daha sık saldırılarla hem Irak’ta hem de Suriye’de aktif varlığını korumayı başardığı belirtildi.

Raporda, Asya kıtası ile ilgili ise IŞİD’in kıtada bireyleri radikalleştirmek ve onları saldırı düzenlemeye teşvik etmeye yoğunlaştığı açıklandı.

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