Afrika'da iyileşen Kovid-19 hasta sayısı 3 milyona yaklaştı

İSTANBUL (AA) – Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarından 2 milyon 909 bin 987'si tedavi görerek iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 458 bin 505'e yükseldi.

Afrika'da Kovid-19 hastalarından 2 milyon 909 bin 987'si tedavi görerek iyileşirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 85 bin 347'ye ulaştı.

Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.