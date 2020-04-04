Afrika'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 300'ü geçti

Yazan:
Alaturka Online
-

ABUJA (AA) – Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19'dan son 24 saatte 65 hasta daha yaşamını yitirdi.

Böylece Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 313 oldu.

Kıtada 50 ülkeye yayılan Kovid-19 vaka sayısı ise 7 bin 741'e yükselirken hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 640 oldu.

Afrika'da virüsün en fazla görüldüğü ülkeler sırasıyla Güney Afrika, Cezayir, Mısır, Fas ve Kamerun oldu.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?