Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 60 bini aştı

ABUJA (AA) – Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 61 bin 98'e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 8 bin 914 artarak 1 milyon 61 bin 98 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 319 artışla 23 bin 643'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 10 bin 621 ölümle Güney Afrika, 5 bin 35 ölümle Mısır ve 1312 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 563 bin 598 oldu, bu ülkeyi 95 bin 666 vaka ile Mısır ve 46 bin 867 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 747 bin 414 kişi ise hastalığı yendi.