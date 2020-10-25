Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 720 bini geçti

ABUJA (AA) – Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 720 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 720 bin 686'ya çıktı.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 215'e ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 18 bin 944 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşti, Mısır'da 6 bin 187, Fas'ta ise 3 bin 255 kişi hayatını kaybetti.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 714 bin 246'ya ulaştı, bu ülkeyi 194 bin 461 vakayla Fas ve 106 bin 397 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 406 bin 49 kişi iyileşti.