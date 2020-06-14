Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 235 bini aştı

HARTUM (AA) – Afrika genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 235 bini geçti, 6 bin 281 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 96 artarak 235 bin 695’e yükseldi.

Salgında son 24 saatte 201 yaşamını yitirdi. Böylece ölenlerin sayısı toplamda 6 bin 281 olurken, iyileşenlerin sayısı ise 108 bin 832'ye çıktı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 1484 ölümle Mısır'da görüldü. Bu ülkeyi 1423 ile Güney Afrika, 760 ile Cezayir, 447 ile Sudan ve 407 ile Nijerya izledi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (65 bin 736), Mısır (42 bin 980), Nijerya (15 bin 682), Gana (11 bin 118) ve Cezayir (10 bin 810) şeklinde sıralandı.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.