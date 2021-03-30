Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 230 bine yaklaştı

İSTANBUL (AA) – Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 112 bin 512 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, vaka sayısı 4 milyon 229 bin 149'a, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 797 bin 33'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Nijerya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla ölüm de Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Birliği, dün, ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson'la 220 milyon doz Kovid-19 aşısının tedariki için anlaşma imzaladı.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, şimdiye kadar Afrika'da 45'ten fazla ülkeye aşı gönderildi.