Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 95 bini aştı

İSTANBUL (AA) – Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 95 bini geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı 95 bin 201’e çıktı.

Virüs tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı 38 bin 75’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 997’ye ulaştı.

En fazla vaka yaklaşık 30 bin 149 hastayla Kuzey Afrika bölgesinde görülürken, Batı Afrika'da 26 bin 154, Güney Afrika'da 19 bin 432, Orta Afrika'da 9 bin 353 ve Doğu Afrika'da 10 bin 113 vaka kaydedildi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Nijerya, Gana, Kamerun ve Sudan oldu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 680, Cezayir'de 568, Güney Afrika'da 339, Nijerya'da 200, Fas'ta 194, Kamerun'da 140, Sudan'da 121’e yükseldi.