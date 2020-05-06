Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 binden fazla arttı

İSTANBUL (AA) – Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 234 artarak 49 bin 352 oldu.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (Africa CDC) yapılan açıklamaya göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 234 artarak 49 bin 352'ye çıktı.

Şimdiye kadar 16 bin 315 kişi de sağlığına kavuştu.

Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 24 saatte 116 kişi artarak 1959'a ulaştı.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana ve Kamerun oldu.