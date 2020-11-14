Afrika'da son 24 saatte 14 bin 727 kişide Kovid-19 tespit edildi

ABUJA (AA) – Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 961 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 14 bin 727 artarak 1 milyon 961 bin 96 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 280 artışla 46 bin 906'ya ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 20 bin 153 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 429, Fas'ta ise 4 bin 631 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 746 bin 945'i buldu. Bu ülkeyi 282 bin 336 vakayla Fas ve 110 bin 319 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 650 bin 731 kişi iyileşti.