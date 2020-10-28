Afrika'da son 24 saatte 8 bin 645 kişide Kovid-19 tespit edildi

ABUJA (AA) – Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 747 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 645 artarak 1 milyon 747 bin 522 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 182 artışla 41 bin 845'e ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 19 bin 53 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşti. Mısır'da 6 bin 222, Fas'ta ise 3 bin 445 kişi hayatını kaybetti.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 717 bin 851'e ulaştı, bu ülkeyi 203 bin 733 vakayla Fas ve 106 bin 877 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 429 bin 87 kişi iyileşti.