Afrika'nın 750 milyon doz Kovid-19 aşısına ihtiyacı var

İSTANBUL (AA) – Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Afrika CDC), kıta genelinde 750 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Afrika CDC Direktörü Dr. John Nkengasong, haftalık çevrim içi basın toplantısında, kıta genelindeki yaklaşık 1,2 milyar kişinin yüzde 60'ının aşılanmaya ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Nkengasong, "Kıta genelinde 750 milyon doz Kovid-19 aşısına ihtiyaç var." dedi.

Her bir kişiye iki doz aşı vurulacağına dikkati çeken Nkengasong, aşı ihtiyacının ileriki günlerde 1 milyarı aşabileceği uyarısı yaptı.

Nkengasong, bazı Afrika ülkelerinin aşı alımlarında Dünya Bankası'nın destek olacağını aktardı.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 320 bini aştı, virüs nedeniyle 55 bine yakın kişi hayatını kaybetti.