Afrin’de canlı bomba saldırısı

Yazan:
Alaturka Online
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Suriye’nin Afrin ilçesinde düzenlenen canlı bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 20:50 – 13 Ocak 2022 Güncellenme:

Afrin’de canlı bomba saldırısı

Hatay Valiliği, Suriye’nin Afrin ilçe merkezinde canlı bombanın kendini infilak ettirdiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada “13 Ocak 2022 günü saat 18.00 sıralarında silahlı terör örgütünce Afrin Zeytindalı Kavşağında canlı bomba olduğu değerlendirilen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın yaralandığı ve yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir” denildi.

Ayrıca Valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerinin adli makamlarla gerekli koordinasyonu sağlayarak olaya ilişkin tahkikata başlanıldığı belirtildi.

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