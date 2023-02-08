Afyon Kocatepe Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Afyon Kocatepe Üniversitesi birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 (B) maddesi uyarınca, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen münhal pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılma Esaslarının” Ek-7. Maddesinin (a) bendinde belirtilen “Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla adaydan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslını göstermesini talep edebilir“ hükmüne göre verilen süre içerisinde şahsen başvuru yapılacak olup, mazereti nedeniyle şahsen başvuru yapamayacak olanlar için noter onaylı vekâletname ibraz edilerek vekil kişi tarafınca başvuru yapılabilecektir.(Posta / Kargo/Mail yolu ile müracaatlar dikkate alınmayacaktır.)