Afyon Motor Sporları Merkezi'ne Rumen antrenörden övgü

AFYONKARAHİSAR (AA) – CANAN TÜKELAY – Romanya Motokros Takımı Antrenörü Adrian Raduta, Afyon Motor Sporları Merkezi'nin çok başarılı bir tesis olduğunu söyledi.

Avrupa Motokros Şampiyonası yarışları için bulunduğu Afyonkarahisar'da AA muhabirine açıklamalarda bulunan Adrian Raduta, 2001'den 2018'e kadar profesyonel yarışçı olarak bu sporun içinde yer aldığını anlattı.

Daha önce katıldığı yarışmalarda birçok derece elde ettiğini ifade eden Raduta, "Daha sonra Romanya Ulusal Motokros Takımı'nın başında antrenör olarak göreve başladım ve halen bu görevde devam ediyorum." diye konuştu.

Raduta, Avrupa Motokros Şampiyonası'nın Romanya'da başladığını, daha son Bosna Hersek'e gittiklerini ve organizasyonun üçüncü etabını da Afyonkarahisar'da tamamladıklarını dile getirdi.

– "En iyi parkurlardan birisi"

Afyon Motor Sporları Merkezi'nin padok ve yarış parkurunun, alanında en iyisi olduğunu anlatan Adrian Raduta, "Afyonkarahisar'daki yarış pisti, bu yıl Avrupa Şampiyonası'nın en iyi parkurlardan birisi. Daha üst seviyede bir pist olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'da iyi dereceler elde ettiklerini de kaydeden Raduta, "Ana hedefimiz, Romanya motokrosunun gelişmesi için çalışmaya devam etmek. Bunun için de uzun bir süreç gerekiyor. Genç yaşta başlayan sporcularımızı, dünyanın her yerindeki etaplara götürmeye çalışıyoruz ki bu sporu Romanya'da geliştirebilelim. İleride tabii ki dünya şampiyonu olmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.