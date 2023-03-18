Afyonkarahisar’da 3.5 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Afyonkarahisar’da deprem oldu. Sinanpaşa ilçesinde saat 19.03’te meydana gelen deprem 3.5 büyüklüğünde gerçekleşti.
Yerin 10.75 kilometre derinliğindeki deprem sonrası kentte problem meydana gelmedi.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER